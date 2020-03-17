РИАМО - 17 мар. Розыгрыши Тинькофф Российской премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и Единой лиги ВТБ приостановлены до 10 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте РПЛ.

«Общее собрание клубов НП «РФПЛ» приняло решение приостановить розыгрыши Тинькофф Российской премьер-лиги и Молодежного первенства <…> в связи с рекомендациями министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.

Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности.

«Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением Covid-2019. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

В России на данный момент зарегистрировано 114 случаев заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано. Во всем мире зафиксировано 185 тысяч инфицированных. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 80 тысяч пациентов.