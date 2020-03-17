РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Сотрудники 35 управляющих компаний Подольска в усиленном режиме обрабатывают более 6 тысяч подъездов 1 980 многоквартирных домов, они стали чаще протирать дверные ручки и мыть полы, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Подольска Илья Скоморохов.

«В Подольске 1980 многоквартирных домов, в которых более 6 тысяч подъездов. Домами управляют 35 компаний. Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора 12 марта выдал для них предписание об усилении режима по профилактике и обработке мест общего пользования. Обработка итак проводилась, она заложена в тарифе, но сейчас усилили меры. Стали чаще обрабатывать дверные ручки, перила, поручни, почтовые ящики, панели лифтов. Этим занимаются как сами сотрудники компаний, так и клининговые компании, которые они нанимают», - сказал Скоморохов.

По его словам, в предписании прописаны все мероприятия, которые необходимо проводить, также составлена методичка с графиком и указанием обязательных мест обработки хлорсодержащими растворами. В связи с усилением мер тарифы поднимать не будут.

«Если в доме не проводится обработка, прежде всего нужно обратиться в управляющую компанию. Если нет реакции, то у нас работает горячая линия жилищно-коммунального хозяйства в администрации округа, телефоны размещены на сайте и на стендах в подъездах и дворах многоквартирных домов. Можно обращаться к нам, мы отреагируем и проверим, выполняется ли предписание, выданное Роспотребнадзором. Пока жалоб не было», - уточнил Скоморохов.

Директор ООО «ЖЭО «Подольск» Нина Штанько рассказала, что в управлении компании находится 26 домов и 57 подъездов. С 12 марта там минимум два раза в день хлоросодержащим раствором обрабатывают все входные зоны, дверные ручки, панели в лифтах, дверные ручки каждый час. Проветривают лестницу каждый час, уборку делают через три часа влажную и сухую в зависимости от погоды. Полы моют 6% хлорным раствором. На подъездах развесили графики уборки и рекомендации, как уберечься от вируса. При составлении графика пользовались рекомендация Роспотребнадзора.