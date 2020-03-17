РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Мытищ объявил электронный аукцион по аренде объекта недвижимости в селе Марфино, предназначенного для организации питания сотрудников МБУК ЦКД «Марфино», говорится в сообщении комитета.

«Помещение площадью 187,3 квадратных метров расположено по адресу: Мытищи, село Марфино, улица Ильинская, строение 28, 1 этаж. Вместе с помещением в аренду сдается движимое имущество функционально и технологически связанное с ним. Это столы, стулья, кофемашина, витрина охлаждаемая, часы настенные, барная стойка, диван. Аукцион ограничен по составу участников - в торгах могут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена предмета аукциона - 888,4 тысяч рублей в год», - говорится в сообщении.

Объект предназначен для организации питания сотрудников МБУК ЦКД «Марфино», участников клубных формирований, в том числе детей от 4-х лет, а также посетителей ЦКД. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля 2020 года на электронной площадке «РТС-тендер» по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 24027).