РИАМО - 17 мар. Информация о закрытии столицы на полный карантин не соответствует действительности, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин, сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что мэрия может пойти на крайние меры, если к 20 марта число инфицированных коронавирусом в городе резко возрастет.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.