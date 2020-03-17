РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Администрация Балашихи до 31 декабря текущего года планирует расселить жильцов дома №30 на улице Жилгородок в микрорайоне Ольгино Балашихи, который был признан аварийным и подлежащим сносу, говорится в постановлении, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Постановление было подписано на основании заключения Межведомственной комиссии Балашихи от 13.06.2019 №32/МВК-17 по оценке и обследованию жилого омещения в целях признания его аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

«Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Балашиха, микрорайон Ольгино, улица Жилгородок, дом №30 аварийным и подлежащим сносу», – говорится в тексте документе.

ООО «Специализированный застройщик «Скопа плюс» в соответствии с договором о развитии застроенной территории от 19.01.2012 №15 и дополнительным соглашением от 27.12.2018 №5 к договору, должен передать в муниципальную собственность жилые помещения с целью расселения указанного жилого дома в срок до 31 декабря 2020 года.

«Общественной комиссией по жилищным вопросам администрации Балашихи после поступления жилых помещений в муниципальную собственность рассмотреть вопрос о заключении соответствующих договоров социального найма с гражданами, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации», - отмечается в документе.