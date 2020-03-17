РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. Щелковские школьники и курсанты класса будущих полицейских приняли участие в акции «Я помню, я горжусь!», посвященной 75-летию окончания Великой Отечественной войны, во время которой сотрудники правопорядка рассказали о вкладе правоохранительных органов в Победу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Акция проходила в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик», всего в ней приняло участие более 100 человек.

«Участие в войне принимали и сотрудники правоохранительных органов - наркомата внутренних дел, СМЕРШа. Они выполняли двойную работу: боролись с диверсантами, забрасываемыми в тыл и искореняли бандитизм, поднявший голову в голодающей стране», - сказала полковник внутренней службы, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской Татьяна Петрова.

В июле-августе 1941 года были сформированы и отправлены на фронт 15 стрелковых дивизий НКВД, и в их составе - оперативники, следователи, участковые и простые милиционеры.

Совет ветеранов МУ МВД России «Щелковское», организовавший и курирующий сегодня класс будущих полицейских, провел большую работу по установлению данных об участниках Великой Отечественной войны – сотрудниках Щелковской милиции, которые воевали на фронтах, а в послевоенное время встали на защиту правопорядка и борьбу с преступностью. В настоящее время установлены данные 84 сотрудников.