РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 мар. В подмосковном Подольске в текущем году по госпрограмме отремонтируют 339 подъездов, из них 31 подъезд уже обновили, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель начальника отдела капитального и текущего ремонта МКУ «Окружное хозяйство» Андрей Матвеев.

«В адресный перечень подъездов, которые отремонтируют в 2020 году по госпрограмме Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», включили 339 подъездов. Из них 31 уже отремонтировали. В ремонт входит покраска стен, потолков с первого этажа по пятый, замена входной двери, почтовых ящиков, светильников на энергосберегающие. С участием бюджетного софинансирования в рамках выделенных лимитов отремонтируют 113 подъездов и 226 – полностью за счет внебюджетных средств, то есть заложенных в тарифе на оплату жилья в структуре платы на текущий ремонт подъездов (2,79 рубля за квадратный метр)», – сказал Матвеев.

По его словам, новшеством является то, что при текущем ремонте выполняются работы капитального характера: установка новых оконных блоков на лестничных клетках, укладка плитки или устройство наливного пола на площадках входных групп и первых этажах.

Ранее изменили предельные стоимости ремонта подъездов. На 2-5 этажные многоквартирные дома выделяют до 480 тысяч рублей, (было 189,6 тысячи рублей); 6-9-этажные – 1 миллион 300 тысяч рублей (было 474,6 тысячи рублей); 10-этажные и выше – 2 миллиона рублей (было 549,6 тысячи рублей).

«В данный момент завершается ремонт третьего подъезда дома №16 на улице Большая Ивановская, в первом и втором (подъездах – ред.) работы уже завершены и приняты комиссией. Подъезд планируем принять уже 19 марта. Также в доме №24А на улице Машиностроителей завершается ремонт пятого и шестого подъездов, их планируют сдать примерно через 1,5 недели», – добавил Матвеев.

Согласно программе, управляющим организациям, ТСЖ и ЖСК выделяется субсидия в объеме 47,5% из бюджетов Московской области и муниципального образования на возмещение части затрат за выполненный ремонт подъездов.

Всего в Подольске 6062 подъезда. В 2019 году отремонтировали 620 подъездов, из которых 444 – при участии бюджетного софинансирования и 176 подъездов за счет внебюджетных источников (средства УК, заложенные в ставке на оплату жилья). За все действие программы в городском округе Подольск отремонтировали более 3 тысяч подъездов, то есть половину всего фонда.

Также в Подольске отремонтируют еще около 500 подъездов в рамках губернаторской программы.