РИАМО - 17 мар. Социальная сеть «Вконтакте» запустила тематическую ленту с актуальной информацией о коронавирусе, сообщается на странице команды «Вконтакте».

«Здесь мы собрали информацию от проверенных источников: медиа, ответственных ведомств, некоммерческих организаций», - отмечается в материале.

В ленте будут появляться предложения о скидках на онлайн-сервисы и другая информация, чтобы провести период карантина с пользой.

В приложении новая лента появится среди других тематических лент, а на компьютере будет пункт «Коронавирус» в разделе «Новости».

Команда соцсети советует следовать рекомендациям врачей, избегать мест с большим количеством людей. «Вконтакте» рекомендует не выходить из дома без надобности, чтобы не ускорять распространение коронавируса. Так врачи смогут уделить больше времени каждому больному.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 7 тысяч заболевших, выздоровели свыше 80 тысяч пациентов. В России зарегистрировано более 114 случаев заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано.