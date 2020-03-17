РИАМО – 17 мар. За период с 1 марта больницы в районе Коммунарка Москвы приняла 499 человек с подозрением на коронавирус, передает «Интерфакс».

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник ознакомился с работой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, центр собирает все данные о распространении болезни в России и за ее пределами, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Сейчас у нас состоит 426 пациентов, из них 76 с подтвержденным диагнозом пневмония и 32 - с подтвержденным диагнозом коронавирус», - рассказал Путину главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в режиме видеоконференции.

Медик также добавил, что первый тяжелый пациент, который прошел 10-дневную терапию в реанимации, уже переведен в обычную палату для долечивания на фоне стабилизации состояния.

Президент выразил благодарность Проценко и его коллегам за их работу.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 114 случаев заражения новым коронавирусом.

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