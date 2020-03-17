РИАМО - 17 мар. Московское областное БТИ запускает бессрочную акцию для многодетных семей региона, в рамках которой им предоставят скидку 20% на услуги по изготовлению технического плана на дом и межевого плана, говорится в сообщении пресс-службы регионального БТИ.

Чтобы получить скидку, необходимо предъявить удостоверение установленного законом образца или иные подтверждающие документы.

«Московское областное БТИ активно внедряет клиентоориентированный подход и проводит социальные акции для льготников Подмосковья. Ранее была запущена бессрочная акция для ветеранов ВОВ, теперь мы запустили акцию по предоставлению скидок многодетным семьям», - сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Он добавил, что в Москве и Московской области на данный момент более 200 тысяч многодетных семей, у многих из них есть дачные участки в Подмосковье и теперь они смогут получить услуги МОБТИ со скидкой.

В Москве сейчас насчитывается более 142 тысяч многодетных семей, а в Подмосковье - 76 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 606 тысяч детей.

Московское областное БТИ – государственное учреждение, оказывающие комплексные услуги в сфере недвижимости с 1927 года. Учредителем МОБТИ является министерство имущественных отношений Московской области.