РИАМО - 17 мар. За сутки в столице зафиксировали четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, один случай – в Подмосковье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Был определен круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. Всех их поместят под меднаблюдение.

Всего в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. После выздоровления уже были выписаны пять человек и те граждане России, которых эвакуировали с лайнера Diamond Princess.

Всего в мире коронавирусом заразились более 185 тысяч человек. Свыше 80 тысяч человек выздоровели, более 7 тысяч человек скончались.