РИАМО – 17 мар. Из-за коронавируса в России отменили проведение футбольных матчей под эгидой Российского футбольного союза, сообщает Nation News.

«Начиная с 17 марта, весь российский футбол поставлен «на паузу» из-за коронавируса. Бюро исполкома РФС решило, что вплоть до 10 апреля не будет никаких игр в РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас в мире выявлено более 185 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 7 тысяч человек, более 80 тысяч смогли поправиться.

В России зафиксировано 114 случаев заболевания Covid-19.

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