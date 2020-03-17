РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Открытие стадиона в 25 микрорайоне городского округа Мытищи запланировано на третий квартал 2021 года, сообщил председатель Совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов.

Во вторник в Мытищах состоялось выездное заседание депутатской комиссии, в рамках которого была проведена проверка строящегося стадиона в 25 микрорайоне округа.

«Сегодня мы еще раз услышали, что ввод данного объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года. Спортивное поле будет круглогодичным, с подогревом. С введением в эксплуатацию этого объекта как минимум 600-800 детей округа будут привлечены к занятию спортом в различных секциях и спортивных кружках. Основным здесь станет развитие футбола и мини-футбола, но получат развитие и остальные виды спорта», - сказал Гореликов.

Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» Иван Яськив отметил, что вокруг поля будут располагаться велодорожки, беговые дорожки, как круговые так и прямого бега. Он добавил, что трибуны стадиона рассчитаны на 490 мест.