РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. Жители из подмосковных Люберец смогут поучаствовать во Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант», которая пройдет дистанционно с 28 марта по 11 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант» пройдет во всех регионах страны с 28 марта по 11 апреля, она проводится в целях мониторинга уровня цифровой грамотности населения. Написать диктант можно дистанционно на сайте акции. Онлайн-тесты размещены на сайте «Цифрового диктанта»», - говорится в сообщении.

Вопросы диктанта разработаны с учетом возрастных категорий «14-18 лет», «18 лет и старше» и разделены на четыре смысловых блока. Любой желающий сможет проверить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, а также знание правил безопасности в Сети и культуры общения.