РИАМО – 17 мар. В 26 регионах России выявили 114 человек, заразившихся новым типом коронавируса, сообщает во вторник ТАСС.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Правительство поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление коронавируса. Необходимости проводить тест на коронавирус всем гражданам РФ на данный момент нет», — говорится в сообщении.

Из 114 случаев 104 – завозные, 10 человек заразились уже в России.

Всего в мире зарегистрировано более 185 тысяч случаев заболевания. Умерли из-за коронавирусной инфекции около 7,3 тысячи человек. Свыше 80 тысяч человек смогли выздороветь.