РИАМО - 17 мар. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты с запасом, так как в стране нет проблем с поставкой продуктов даже в условиях распространения коронавируса, сообщает kp.ru.

Во вторник президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным посетили информационный центр по мониторингу обстановки на фоне распространения коронавируса.

«Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация – ред.) надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», - сказал Путин.

В свою очередь Мишустин добавил, что россияне сейчас действительно закупают много продуктов, но в этом нет необходимости, так как поставки продуктов стабильные.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру.

На сегодняшний день уже выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.

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