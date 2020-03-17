РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в первой половине лета появится колесо обозрения, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий проверил, как проходит установка колеса обозрения в парке.

«В этом году мы начали строительство 42-метрового колеса обозрения, работы уже идут, на данный момент проведены инженерно-геологические изыскания. Ориентировочно до 1 апреля мы сделаем основание для колеса и планируем к первой половине лета колесо обозрения уже установить», - сказал Ружицкий.

По его словам, в текущем году также появится амфитеатр на центральной площади на 150 посадочных мест с велопрокатом.