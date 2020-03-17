РИАМО - 17 мар. Подмосковные следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего подростка в результате пожара в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В одной из квартир жилого дома после тушения пожара обнаружили тело 17-летнего подростка. Из той же квартиры госпитализировали 19-летнюю девушку и двух малолетних детей 3-х и 4-х лет с диагнозом – отравление угарным газом.

«Организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным эксперта, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», – говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.