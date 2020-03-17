РИАМО - 17 мар. Молодежная конференция по противодействию фальсификации истории состоялась в подмосковном Реутове, ходе дискуссий и обсуждений уточнялись цели фальсификаций и способы противостояния им, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Представители общественных движений и учащиеся из 10 учебных заведений вместе с преподавателями приняли участие в муниципальной исторической научно-практической конференции «Война за Великую Отечественную», посвященной противодействию фальсификации истории страны и Великой Отечественной войны. Учащиеся школ Реутова выступили с презентациями по 10 темам фальсификации исторических фактов», - отмечается в сообщении.

Мероприятие было поддержано сторонниками и членами «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» при участии Московского областного отделения «Боевого Братства» ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, кадетов и членов Всероссийского движения «Юнармия».

На встречу были приглашены: ветеран войны, участник Парада Победы на Красной площади Иван Житаев, комдив 39-й гвардейской мотострелковой Барвенковской дивизии Валентин Пивоваров, другие почетные гости, вошедшие в экспертный совет конференции, который возглавил ветеран боевых действий в Афганистане, руководитель Реутовского отделения Московского областного отделения «Боевого Братства», председатель Совета ветеранов Реутова Валерий Нечай.

«Очень важно помнить наши истоки, исторические корни, правдиво и верно доносить информацию о событиях, повлиявших на ход истории, предотвратить попытки давления на умы молодежи и искажения истории нашей страны», - подчеркнул Нечай.

Он также напомнил о беспримерном подвиге воинов и ополченцев, их героизме при защите Отечества и призвал брать пример с ветеранов войны и давать достойный отпор фальсификаторам.

В конце мероприятия его участники возложили цветы к городскому мемориалу Славы.