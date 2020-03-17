РИАМО - 17 мар. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков посоветовал россиянам создать дома небольшой запас круп, сообщает Газета.ru.

«Дома должен быть запас круп, но здравый. Конечно, две-три пачки пшена и гречки должны быть, но не десятки пачек. А еще должен быть набор макарон. Единственное я не понимаю, почему люди закупают туалетную бумагу, воды, что ли, нет?» — сказал Лысаков.

Депутат добавил, что дефицита продуктов из-за коронавируса в стране быть не может, потому что есть магазины и с низкими, и с высокими ценами, есть возможность купить то, чего нет в магазине с низкими ценами, в дорогом супермаркете.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) посчитала, что в магазинах России продуктов хватит на восемь недель, если не пополнять запас.

Ранее Минсельхоз России поручил регионам обеспечить запас продовольствия на два месяца, кроме того, министерство создало оперативный штаб для контроля ситуации на рынке продовольствия и поручило регионам создать такие же органы мониторинга.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день уже выявлено свыше 185 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более семи тысяч заболевших, выздоровели свыше 80 тысяч пациентов.