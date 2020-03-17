РИАМО - 17 мар. В течение 2020 года в Москве по программе реновации введут в эксплуатацию 65 жилых домов, всего в программу включено более 5 тысяч домов, сообщила журналистам член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева.

«В 2020 году планируется введение 65 жилых домов общей площадью 703 тысячи квадратных метров. По состоянию на начало января 2020 года строится 149 зданий общей площадью два миллиона квадратных метров. Еще 64 проектируются», - сказала Николаева.

Она добавила, что в программу реновации включены более 5 тысяч домов. Это примерно 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, на которых проживают порядка 1 миллиона жителей.