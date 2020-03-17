РИАМО - 17 мар. Комплексная техническая проверка региональной системы оповещения населения пройдет в подмосковном Реутове 24 марта, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«24 марта 2020 года в Реутове с 11:00 до 12:00 будет проведена комплексная техническая проверка Региональной системы оповещения Московской области. Включатся электросирены, по сетям проводного и эфирного радиовещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале технической проверки», - говорится в сообщении.

Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Реутова просит жителей соблюдать спокойствие.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Московской области предназначена для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.