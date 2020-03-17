РИАМО - 17 мар. Центробанк сделал требования к банкам более мягкими, чтобы они могли предоставить дополнительные возможности по выдаче кредитов в сфере производства лекарств и медицинского оборудования из-за распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

Вышел специальный документ «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», где говорится о мерах поддержки отрасли производства медикаментов.

«Правительство России и Центробанк принимают оперативные меры против влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках», - говорится в материале.

ЦБ определяет ряд мер, чтобы обеспечить минимизацию последствий этих факторов для россиян и экономики, особенно в сфере здравоохранения.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 7 тысяч заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 93 случая заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не было.