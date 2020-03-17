РИАМО - 17 мар. В Талдомском городском округе задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 33-летнего знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 15 марта на территории тепличного комплекса в деревне Припущаево Талдомского городского округа. Смертельное ножевое ранение подозреваемый нанес знакомому во время ссоры.

«В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).