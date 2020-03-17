РИАМО (МЫТИЩИ) − 17 мар. В городском округе Мытищи с апреля текущего года планируют приступить к строительству профессионального бассейного комплекса общей площадью 4 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство здания бассейна в Мытищах. По данным застройщика ООО «Альфа-Спорт», площадь объекта составит 4 тысячи квадратных метров. Генеральный директор ООО «Альфа-Спорт» Константин Гордиенко отметил, что это первый опыт обращения в Центр содействия строительству.

«Нам максимально быстро оформили всю необходимую документацию. Очень удобно, что все взаимодействие с ведомствами происходит в одном месте, оперативно решили все вопросы. Уже в апреле планируем выйти на объект и приступить к строительству», − сказал Гордиенко.

В материале отмечается, что в плане здания предусмотрено 5 дорожек по 25 метров, два бассейна для грудничкового плавания, несколько просторных раздевалок, тренажерный зал и сауна.

«Ввод объекта позволит создать порядка 24 рабочих мест. Проект на данный момент находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Всего на сопровождении персональных менеджеров ЦСС находится 2 723 проекта. Из них 1 893 – крупный бизнес, 890 – малый. Подать заявку на сопровождение ЦСС своего нежилого объекта можно через колл-центр по номеру 8(498)602-00-00 и через почту.