РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Жители одного из домов в подмосковной Балашихе пожаловались властям округа и подрядчикам на некачественную замену труб и работу отопительной системы в здании, а также низкую квалификацию работников, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник жители дома №7 по улице Парковой в Балашихе вместе с представителями администрации городского округа и подрядной организации обсудили проведение капитального ремонта дома. Ремонтные работы в доме проводит ООО «Партнер», которое уже закончило ремонт в 39 домах Балашихи, и дом на Парковой улице стал последним. К работам приступили в марте 2019 года, но они затянулись из-за необходимости составления новой проектной документации. Жильцы обращались к главе Балашихи Сергею Юрову и на портал «Добродел».

«Мы провели встречу с жителями по поручению главы Балашихи Сергея Юрова. В его адрес поступало много обращений, касающихся качества капитального ремонта (дома №7 на улице Парковой – ред.). Мы переговорили с жильцами и выслушали претензии, касающиеся качества работы», - сказала начальник управления ЖКХ администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Жители обратили внимание на то, что до их сведения не довели проектно-сметную документацию, на низкую квалификацию работников, некачественную замену труб и работу отопительной системы в здании.

«Нужно по существу разобраться в озвученных недочетах и где-то проработать точечно. Сейчас мы завершим работы (по капитальному ремонту – ред.) и будем оперативно устранять недостатки», - сказал генеральный директор подрядной организации Алексей Измайлов.

Следующую встречу представители администрации Балашихи и подрядной организации с жителями дома №7 на улице Парковой проведут 21 марта. К этому времени жильцы составят полный список выявленных недостаток для их устранения.