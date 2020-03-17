РИАМО - 17 мар. Руководство Третьяковской галереи приняло решение о закрытии учреждения культуры из-за ситуации с коронавирусом, она не будет работать для посетителей с 18 марта по 10 апреля, сообщается на сайте галереи.

«С 18 марта по 10 апреля Третьяковская галерея и наши малые музеи (Дом-музей Виктора Васнецова, Музей-квартира Аполлинария Васнецова) закрыты для посещения. Мы приняли это решение, так как чувствуем ответственность за безопасность и здоровье наших посетителей и сотрудников», - говорится в сообщении.

Кроме того, были отменены все мероприятия в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, 10, Инженерном корпусе, Новой Третьяковке, Западном крыле Новой Третьяковки, Доме-музее Виктора Васнецова, Музее-квартире Аполлинария Васнецова до 10 апреля.

Посетители могут вернуть билеты в галерею или на мероприятия с помощью онлайн-формы на сайте или в кассах музея.

«Теперь вы можете вернуть билет в день посещения. Информация об абонементах появится чуть позже», - уточняется в материале.

Также посетителям напомнили, что можно бесплатно насладиться выставками и материалами в Сети, не выходя из дома.

В Москве 5 марта ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса. На сегодняшний день в городе выявлено 53 случая заражения новой инфекцией. Всего по России - 93 заболевших. На данный момент общее количество зараженных по всему миру составляет более 183 тысяч людей.