РИАМО - 17 мар. В городском округе Серпухов правоохранители задержали женщину, которая подозревается в том, что нанесла своему сожителю смертельное ножевое ранение в шею во время ссоры в ходе распития спиртного, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области задержана гражданка одного из соседних государств, подозреваемая в убийстве своего 49-летнего знакомого», - говорится в сообщении.

Пятнадцатого марта 2020 года в квартире, расположенной в Серпухове, подозреваемая во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры нанесла сожителю ножевое ранение шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемая дала признательные показания. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.