РИАМО – 17 мар. Президент РФ Владимир Путин отметил, что все руководители организаций должны понимать, что санкции за долги по зарплате неотвратимы, сообщает kp.ru.

«Президент России Владимир Путин 17 марта выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России по итогам ее работы за 2019 год», — говорится в сообщении.

На заседании генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что благодаря работе прокуратуры перед 460 тысячами работников погасили долги по зарплате в объеме более 20 миллиардов рублей.

Путин напомнил, что по вопросу долгов по зарплате руководители компаний должны понимать, что санкции неотвратимы.