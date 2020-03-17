РИАМО - 17 мар. Необходимые инженерные коммуникации проведут к строящейся инфекционной больнице в новой Москве в самые кратчайшие сроки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, коммуникации уже начали прокладывать. Новое медицинское учреждение будет оперативно обеспечено электричеством, теплом и водой.

«Мы все понимаем, как важно быстро открыть это медицинское учреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и идут с опережением графика. Чтобы обеспечить работу больницы в максимально сжатые сроки были налажены оперативные поставки материалов со всей России и используются новейшие технологии, включая собственные разработки», – подчеркнул Бирюков.

Он добавил, в первую очередь нужно построить газопровод и газовую котельную, это позволит обеспечить здание теплом и горячей водой. Работа по прокладке газопровода идет одновременно на пяти участках. Обычно такой объем работы занимает порядка полутора лет. Однако в данном случае это сделали за 12 дней.

«Объем потребления газа на этом объекте достаточно большой – порядка 2,5 тысяч кубометров в час. Кроме котельной мы смонтируем газопоршневые установки, обеспечивающие резервное электроснабжение, они работают на природном газе», – подчеркнул Бирюков.

Параллельно с работами по строительству газопровода идет прокладка инженерных сетей «Мосводоканала». Чтобы обеспечить здание питьевой водой, построят современный водозаборный узел. Водоисточником послужат подземные ключи, для доступа к ним пробурят две артезианские скважины, построят два резервуара для хранения питьевой воды.

Кроме того, чтобы обеспечить больницу электричеством, компания «Россети Московский регион» выдаст 8 МВт мощности новому зданию. Сейчас идут работы по прокладке двух кабельных линий, закуплено необходимое электросетевое оборудование – шесть распределительных подстанций.

Инфекционный центр в поселении Вороновское на 500 мест площадью около 70 тысяч квадратных метров возведут на участке площадью 43 гектара.