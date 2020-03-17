РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. В Домодедове перенесли финал конкурса «Домодедовская красавица-2020», сообщается в официальной группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

«Перенос мероприятий: «Домодедовская красавица 2020», «Калейдоскоп профессий», - говорится в сообщении.

Также отменены мероприятия «Активная суббота» и «АРТ-точка». О новых датах проведения мероприятий сообщат дополнительно.

Ранее финал конкурса «Домодедовская красавица-2020» должен был пройти 28 марта.