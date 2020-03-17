РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Около 60 жителей Красногорска, пострадавших от политических репрессий, получили компенсацию стоимости проезда по территории России в 2019 году, говорится в сообщении Красногорского управления социальной защиты министерства соцразвития Московской области.

Одной из мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, является компенсация стоимости проезда в пределах Российской Федерации.

«В Красногорском управлении социальной защиты населения в 2019 году 59 реабилитированных граждан получили компенсацию за проезд в пределах Российской Федерации», – сообщил начальник управения Лилия Гордон.

Компенсация стоимости проезда в пределах Российской Федерации один раз в год предусмотрена реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Для ее назначения необходимо представить в Красногорское управление социальной защиты населения или МФЦ следующие документы: заявление с указанием способа выплаты, свидетельство о праве на льготы или справку о реабилитации, документ, удостоверяющий личность, проездной документ (билет). Кроме того, нужно указать номер лицевого счета, на который будет перечисляться компенсация.

Подробнее о выплатах можно узнать по телефону: 8(498)602-19-26.