РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Активисты одного из домов в микрорайоне Климовск Подольска попросили оградить зеленые насаждения от машин, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 16 марта в рамках партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» прошла встреча куратора проекта, первого зампредседателя совета депутатов округа Любови Ушаневой с жителями дома №15 по проспекту 50 лет Октября в микрорайоне Климовск. Темой встречи стало благоустройство одной из дворовых территорий, проведенное в 2019 году.

«От жителей дома №15 стали поступать обращение о неудовлетворенности осуществленными работами, так как в результате двор дома стал проходным и парковочным местом с отсутствием зоны для отдыха. На встрече участникам инициативной группы было разъяснено, что для дальнейших работ необходимо провести собрание дома, совместно определить и протокольно оформить желаемые изменения. Начальник территориального отдела пообещал оказать содействие в проведении собрания. В ходе диалога было достигнуто понимание, что необходимо устроить ограждение части двора с посадкой зеленых насаждений», - говорится в сообщении.

По словам Ушаневой, для любых благоустроительных мероприятий необходимо согласие собственников о том, что конкретно необходимо сделать во дворе. Развитие данной ситуации и ее решение находятся на депутатском контроле.