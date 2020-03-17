РИАМО - 17 мар. В Москве в районе Люблино расширят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, площадь увеличится на 1,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Одобренные изменения в правилах землепользования и застройки позволят увеличить площадь ФОКа до 6,5 тысячи квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

До изменений ФОК с бассейном занимал площадь четыре тысячи квадратных метров.

Прилегающую территорию ФОКа озеленят. Комплекс находится по адресу: улица Марьинский Парк, напротив владения 29.