РИАМО - 17 мар. Госадмтехнадзор Московской области поручил проверить состояние и привести в порядок мемориалы в преддверии 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне, уже были приведены в порядок 80 мемориалов, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Операция «Мемориал» стартовала в Московской области 25 февраля. Специалисты проверяют состояние и содержание мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений на территории Подмосковья.

«В результате надзорных действий выявлено 162 различных нарушения в содержании вышеуказанных объектов. По итогам надзора ответственные организации приводят в порядок облицовку мемориалов, очищают их, убирают прилегающую территорию. В порядок уже приведены 80 мемориалов. Операция продолжается», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В операции «Мемориал» принимает участие общественный совет при региональном Госадмтехнадзоре. Сотрудники ведомства вместе с общественниками из «Молодой гвардии «Единой России», «Юнармии», Российского военно-исторического общества инспектируют памятники во всем регионе.

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