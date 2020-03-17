РИАМО - 17 мар. Проверка готовности коммунально-уборочной техники к весенне-летнему сезону проходит на территории Московской области до 27 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В настоящее время в 52 муниципалитетах готовность техники к летнему содержанию территорий составляет более 90%. В семи муниципалитетах готовность техники составляет более 80% - это городские округа Пущино, Шатура, Красноармейск, Коломенский, Рузский, Ленинский, Луховицы», - говорится в сообщении.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин дал поручение администрациям Лобни, Электрогорска, Каширы, Дзержинского и Протвина обеспечить подготовку техники до 27 марта.

Кроме того, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Московской области планируют привести в порядок объекты памяти Победы в ВОВ. На каждом из них в зависимости от потребности будет определен свой перечень работ. В частности будет уборка мусора, ремонт, замена элементов (в том числе лавочек и урн), ремонт и покраска ограждений и декоративных заборов, штукатурка, высадка деревьев и другие виды работ.

Хайкин подчеркнул, что в регионе есть необходимость обеспечить подготовку клумб, цветников и фонтанов, так как 30 апреля состоится запуск всех фонтанов.

Также было дано поручение муниципальным образованиям провести встречи с собственниками объектов по вопросу уборки и ремонта прилегающих территорий.