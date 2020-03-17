РИАМО - 17 мар. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ за неделю в Москве оказалась спокойной, показатели заболеваемости регистрировались ниже расчетных эпидемических пороговых величин, сообщается на сайте управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по столице.

Так, показатели по совокупному населению ниже эпидпопрога – на 28,1%, среди детей 0-2 года – на 34,3%, среди детей 3-6 лет – на 34,5%, среди детей 7-14 лет – на 20,6%, среди взрослого населения – на 26,5%.

«В структуре выделенных возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии. Заболеваемость гриппом определяется преимущественно циркуляцией вируса гриппа А/H1N1/pdm09», - говорится в сообщении.

В предэпидемический период текущего эпидсезона привили более 7,488 миллиона человек, в том числе более 1,168 миллиона детей. Охват прививками против гриппа в Москве составил около 60,2% населения города.

Одной из эффективных мер профилактики гриппа и ОРВИ является отсутствие больных людей в коллективе, которые служат источниками инфекции для окружающих.