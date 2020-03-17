РИАМО - 17 мар. Президент России Владимир Путин заявил, что впервые за четыре года в стране зафиксирован рост числа нераскрытых преступлений, сообщает kp.ru.

Такое заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2019 год.

«Многократно об этом говорили, но, к сожалению, получается, что практически каждое второе преступление остается нераскрытым», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что в этой ситуации «есть о чем подумать» не только сотрудникам Генпрокуратуры России, но и представителям других правоохранительных органов.

В свою очередь, генпрокурор России Игорь Краснов отметил, что каждый год около 100 тысяч детей становятся жертвами преступлений и больше половины из них совершается членами семей.