РИАМО - 17 мар. В Подмосковье 55 выездных бригад начали прививать животных от бешенства, привили более 80,5 тысяч домашних и бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мероприятия проводятся с начала марта по сентябрь. Работа бригад направлена на стабилизацию эпизоотической обстановки по бешенству животных на территории Подмосковья и недопущение распространения заболевания. Также это профилактика бешенства среди людей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Ветеринары проводят вакцинацию по всем населенным пунктам области, в садовых некоммерческих товариществах, ИЖС, дачных кооперативах и коттеджных поселках. Также прививают от бешенства бездомных животных в приютах и пунктах передержки.

Для обсуждения графика выездов по вакцинации и количества животных главные врачи ветеринарных станций проводят рабочие встречи с представителями администраций муниципалитетов.

С начала работ уже привили более 80,5 тысяч животных, из них 12 тысяч сельскохозяйственных, более 38,5 тысяч собак и около 30 тысяч кошек. В этом году планируется привить на 10% больше, чем в прошлом.

За 2019 год привили более 583 тысяч животных, из них 292 тысячи собак, 177 тысяч кошек, 112 тысяч сельскохозяйственных животных. За прошлый год для диких животных разложили около 1,5 миллионов доз вакцины.