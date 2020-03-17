РИАМО - 17 мар. С 21 марта по 12 апреля включительно в московских школах отменят занятия, в первых-четвертых классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сохранится частичная возможность посещения занятий для школьников начальных классов. Дошкольные группы будут работать в обычном режиме, родители смогут сами принять решение, вести ли ребенка в детский сад.

«Со следующей недели школы закрываются. <…> По запросам родителей в первых-четвертых классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек. Перед уроками у детей будет проводиться измерение температуры тела, помещения школы будут регулярно дезинфицироваться», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

До особого распоряжения отменены занятия проекта «Московское долголетие» и досуговые мероприятия численностью участников более 50 человек.

Такие меры вводятся в городских школах в соответствии с приказом столичного департамента образования и науки и указом мэра Москвы.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения Covid-2019 ввели в столице 5 марта. На сегодняшний день в городе выявлено 53 случая заражения новой инфекцией. Всего по России - 93 заболевших. На данный момент общее количество зараженных по всему миру составляет более 183 тысяч людей.