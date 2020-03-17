РИАМО - 17 мар. За четыре рабочих дня на прошлой неделе сотрудники Госжилинспекции Московской области устранили 294 нарушений жилищного законодательства управляющими организациями региона, наибольшее количество нарушений устранили в городском округе Химки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«121 нарушение устранили в городском округе Химки. ООО «Добрый город» восстановило и ввело в эксплуатацию общедомовой прибор учета тепловой энергии в доме №3А по улице Машинцева», – отмечается в сообщении.

В городском округе Лобня устранили 45 нарушений. ООО «Пик-комфорт» провело ремонт в подъездах дома № 22 по улице Крупской — восстановило освещение, заменило поврежденные поручни, установило механизм автоматического закрывания дверей. 17 нарушений устранило АО «Жилкомсервис-Лобня» в доме № 5 по улице Ленина.

В городском округе Королеве устранили 35 нарушений. В городском округе Мытищи за нарушение лицензионных требований законодательства об энергоэффективности инспекторы завели шесть административных дел в отношении ЗАО «Эстейт сервис дирекция Куркино СЗАО», ООО «ЖКО «Спутник», МБУ «ЖЭУ», МУП «ГЖЭУ-4», ООО «Квартал 9/18 Мытищи» и ООО «ПИК-комфорт».

В городском округе Королев пять нарушений, связанных с неразмещением информации в системе ГИС ЖКХ, обернулись административными делами в отношении фирм ООО «Комфорт-Королев», АО «Теплосеть», АО «Жилсервис» и ТСЖ «Королевские Сосны».

В Дмитровском городском округе составили четыре протокола в связи с несоблюдением требований энергоэффективности. Нарушители – ООО «Управляющая компания ЖКХ», ТСЖ «Теремок» и ООО «Дмитровская управляющая компания».

За прошедшую неделю инспекторы выявили наличие неисправных входных дверей, незапертых подвалов и чердаков примерно в 500 домов, больше всего в городских округах Лыткарино (114), Домодедово (70), Ленинский городской округ (70). Незакрытые тепловые контуры нашли в 320 домах, больше всего на территории городских округов Серпухов (104) и Чехов (42).

Около 250 обследованных домов имели местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб, больше всего в городских округах Одинцовский (50) и Пушкинский (28). Устранение всех нарушений Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.