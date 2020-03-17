РИАМО - 17 мар. Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) могут открыть новый комбинированный продукт «Выгодный подход», сочетающий срочный вклад с гарантированной доходностью и договор доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС), говорится в сообщении пресс-службы банка.

Данный договор позволяет получать доход от вложения средств в ценные бумаги и дополнительный доход от государства в виде налоговых вычетов.

«Открыть вклад можно в рублях на срок 375 дней с возможностью пролонгации. Минимальная сумма размещения составляет 50 тысяч рублей, максимальная — 1 миллион рублей, но не более суммы, внесенной на ИИС. Доходность по вкладу составляет 7,30% годовых», — говорится в сообщении.

Вклад не предусматривает пополнения, частичное снятие денежных средств также не допускается. Открыть вклад может любой гражданин РФ в возрасте от 18-ти до 65-ти лет в любом отделении МКБ. Клиент может иметь только один действующий договор вклада «Выгодный подход». ИИС должен быть открыт в дату оформления вклада. В случае подачи клиентом заявления о расторжении ИИС по вкладу будет установлена ставка в размере 5,00%.

Услуги по доверительному управлению оказывает АО «Управляющая компания «РЕГИОН Инвестиции» по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии со стандартными стратегиями управления.