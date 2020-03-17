РИАМО - 17 мар. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин назвал «чушью» информацию о своей госпитализации, сообщает Nation News.

Ранее ряд СМИ, сообщили, что гендиректора Большого театра Владимира Урина якобы госпитализировали из-за коронавируса.

«Что за чушь, меня просто нет в Москве, я в командировке», – заявил Урин корреспонденту Nation News.

Он подчеркнул, что с его здоровьем все в порядке «абсолютно».

Владимир Урин – заслуженный деятель искусств России. Он начал свою деятельность в 1973 году, став директором ТЮЗа Кирова. В 1981 году переехал в Москву, где возглавил кабинет детских и кукольных театров ВТО. В 1987-1996 годах дважды избирался секретарем правления СТД России.

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