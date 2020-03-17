РИАМО - 17 мар. Полицейские установили водителя, который сбил женщину в центре Москвы и скрылся с места ДТП, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее СМИ сообщили, что Каталин Любимова, вдова бывшего худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, была госпитализирована после дорожного инцидента в центре Москвы.

«Сотрудники московской полиции установили личность водителя автомашины Skoda, который вечером 16 марта на улице Пречистенка совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, и скрылся с места ДТП», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили водителя иномарки. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ.