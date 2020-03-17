РИАМО - 17 мар. Руководитель Московского областного регионального отделения общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» Александр Толмачев и балашихинские молодогвардейцы в рамках акции «Выходные с ветераном» побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Николая Пудова в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения «Молодой гвардии».

Ветерану уже 98 лет, но, несмотря на это, он по-прежнему участвует в общественной жизни Балашихи, посещает мероприятия, рассказывает ребятам о военных годах. Пудов обрадовался гостям, рассказал о службе в рядах Красной армии и о военном времени. В свою очередь молодогвардейцы подарили ему сервиз.

«Желаю молодежи, чтобы она посмотрела на предков и сделала выводы, поучилась у старшего поколения, честно оценила наши заслуги и сказала: «Старики, спасибо вам!». Чтобы молодежь умела благодарить предков и чтобы умела пользоваться наследством, не разбазаривала его, ведь наследство дорого достается. Желаю жить, работать, учиться, идти вперед. Ребята, все зависит от вас. Умейте работать эффективно, мощно, с умом», – сказал ветеран.

Пудов воевал на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, освобождал Кубань, Новороссийск. Служил в артиллерии, вел контрбатарейную борьбу. Был корректировщиком, начальником разведки дивизиона, командиром батареи, которая выполняла огневой вал. Получил ранение, лежал в госпитале. После этого его назначили командиром батареи 62-й артиллерийской бригады, в составе которой освобождал Крым, Севастополь, участвовал в операции «Багратион», в форсировании рек Висла и Одер, а затем в Берлинской наступательной операции.