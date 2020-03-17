РИАМО - 17 мар. Около 2 тысяч человек и порядка 400 единиц техники задействовали в прокладке инженерных коммуникаций к стройплощадке новой инфекционной больницы в ТиНАО столицы, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во вторник Бирюков проконтролировал ход работ по прокладке инженерных коммуникаций на месте строительства, уточнил график их проведения и дал необходимые указания задействованным подразделениям.

«Идет крупномасштабная работа по созданию инфекционной больницы, сроки, определенные мэром, достаточно короткие, сейчас ведется большая работа, связанная с подводкой коммуникаций», - отметил Бирюков.

По его словам, к больнице необходимо подвести газопровод и проложить кабельные линии, также предстоит построить котельную и организовать внутриплощадочные системы.

«Сейчас предприятия комплекса городского хозяйства приступили к этой работе, только одних газовых магистралей надо протащить около 15 километров, в том числе примерно 7 километров газа высокого давления диаметром 500, две нитки диаметром 250 и далее на 150 миллиметров сети, которые заходят на территорию», - добавил Бирюков.

По его словам, прокладка коммуникаций ведется не только в поле, а также под ручьями, реками, дорогами, которые ведут к садоводческим товариществам.

«Работы проводим с минимальными неудобствами для природы и тех, кто рядом проживает», - подчеркнул Бирюков.

Кроме того, к стройплощадке планируется проложить около 30 километров кабельных линий от различных подстанций. За пределами больницы строится водозаборный узел и запланирован еще один, чтобы запасов воды хватило на весь комплекс. Также возводятся современные очистные сооружения с несколькими уровнями очистки.

«Сейчас напряженность заключается в том, что необходимо оборудование, оно будет наше, российское, уже заказано изготовление», - сказал заммэра.

Бирюков отметил, что работа по прокладке инженерных коммуникаций ведется в круглосуточном режиме.

«Для сотрудников комплекса городского хозяйства, которые задействованы в работах, оборудованы передвижные вакуумные вагончики, организовано круглосуточное питание и медицинский осмотр», - заключил он.

В поселении Вороновское по поручению мэра Москвы возводится полноценный инфекционный центр на 500 коек, который оснастят самым современным оборудованием. Строители будут применять быстровозводимые конструкции, возведение лечебных корпусов запланировали на 18 марта. Медцентр необходим для обследования потенциально зараженных коронавирусом, однако в целом больница сможет проработать порядка двух десятков лет.

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