РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Устройства для безналичной оплаты установят на ряде маршрутов в подмосковном Красногорске, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

«Часто задаваемый вопрос про автобусы, в которых не были никогда установлены валидаторы и терминалы. Маршруты типа №№696, 1082, 1124. Везде будут установлены средства для безналичного расчета», - написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

Ранее он сообщил, что водители на маршрутах общественного транспорта Московской области с 17 марта перестанут продавать билеты за наличный расчет.

«Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ для профилактики вспышки вирусных инфекций. Пассажиры могут оплатить проезд с помощью карты «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей», - пояснил Владимирский.