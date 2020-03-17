РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 мар. Сооружение каркаса трехэтажного здания пристройки на 400 мест к школе №30 в микрорайоне Авиаторов в Балашихе завершено, полностью строительство объекта планируют завершить в 4 квартале текущего года, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов в ходе рабочего совещания вместе с городскими депутатами Мариной Жировой и Сергеем Чураковым проверил строительство объекта. Руководитель проекта Олег Москвин рассказал, что все работы идут по графику. Трехэтажный каркас здания выполнен, завершается армирование плиты перекрытия и балок над третьим этажом, в ближайшее время будет демонтирован кран и строители приступят к кладке стен.

«Строительство пристроек к существующим школам – один из вариантов решения проблемы второй смены. В Балашихе в рамках национального проекта «Современная школа» в этом году возводится две пристройки: к школе №8 в микрорайоне Кучино на 600 мест и к школе №30 в микрорайоне Авиаторов на 400 мест. Из областного и муниципального бюджетов на объект в Авиаторах выделено 378,3 миллиона рублей», - сказал Ефимов.

Он добавил, что строители уже выполнили на 100% бетонирование каркаса трехэтажного здания, которое по проекту будет изогнуто в виде бумеранга и будет огибать новое спортивное ядро школы. Новое и старое здание школы соединят теплым переходом.

На строительстве объекта общей площадью 4309 квадратных метра задействовано 63 человека. Все работы планируют завершить в 4 квартале текущего года.