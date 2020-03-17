РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Житель деревни Степановское в Красногорске сообщил об отсутствии фонарей на проезде к ряду домов и попросил организовать наружное освещение, сообщается на портале «Добродел».

«Нет наружного освещения проезда к домам №№68, 71, 47 и участкам 95, 96, 57, 58, 59 в деревне Степановское городского округа Красногорск. Столбы для организации освещения имеются», - сообщил пользователь.

Он отметил, что на данной улице люди проживают постоянно, а также активно строятся новые дома. Пользователь также попросил незамедлительно устранить данное нарушение.

«Администрация городского округа Красногорск проверила факт отсутствия наружного освещения по адресу: Красногорск, деревня Степановское. Осмотр подтвердил необходимость проведения работ по устройству систем наружного освещения», - написал заместитель главы администрации по транспорту, связи, дорожной деятельности и благоустройству Всеволод Волосевич.

Он добавил, что заявка принята к сведению и будет учтена при формировании плана мероприятий по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» со сроком выполнения работ в 2020-2022 годах.

Волосевич также отметил, что в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году были выполнены работы по устройству и капитальному ремонту линий наружного освещения в деревнях Грибаново, Глухово, Бузланово, селах Петрово-Дальнее, Дмитровское, поселке Архангельское.

«Спасибо за ваше обращение и участие в жизни округа», - заключил Волосевич.