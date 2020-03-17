РИАМО - 17 мар. Cirque du Soleil решил полностью отменить все выступления шоу Luzia, которые были запланированы на март, говорится в сообщении пресс-службы Cirque du Soleil в России.

Такая мера связана с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно, а также с решением правительства России о запрете въезда иностранцев на территорию страны до 1 мая.

«Введенные ограничения привели к невозможности показа шоу Luzia в ранее объявленные сроки. Несмотря на то, что сложившаяся ситуация находится вне зоны нашего контроля, мы приносим свои извинения за отмену шоу в Москве и связанные с этим неудобства», – говорится в сообщении.

До 26 марта включительно все зрители, которые приобрели билеты на выступления этого шоу в Москве, получат сообщение с подробной инструкцией от Cirque du Soleil или официального билетного оператора www.kassir.ru по электронной почте, указанной ими при оформлении билетов.

В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом. На сегодняшний день в мире выявлено свыше 183 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7,1 тысячи заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов.